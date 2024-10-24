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На Херсонщині росіяни вдарили по стільниковій вежі та енергоінфраструктурі, за добу двоє загиблих

Київ • УНН

 • 22280 перегляди

Російські війська завдали ударів по критичній та енергетичній інфраструктурі Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули дві людини, семеро - травмувались.

На Херсонщині росіяни вдарили по стільниковій вежі та енергоінфраструктурі, за добу двоє загиблих

російські війська минулої доби, 23 жовтня, обстріляли 25 населених пунктів Херсонщини. Зокрема, завдали удару по критичній і енергетичній інфраструктурі. Внаслідок ворожих атак дві людини загинули, ще семеро - отримали поранення. Про це у четвер повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

За словами Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Садове, Чорнобаївка, Микільське, Інженерне, Придніпровське, Велетенське, Кізомис, Білозерка, Широка Балка, Томина Балка, Розлив, Новодмитрівка, Олександрівка, Станіслав, Софіївка, Зимівник, Берислав, Шляхове, Новоолександрівка, Милове, Нововоронцовка, Львове, Одрадокам'янка.

російські військові, як повідомляється, поцілили у стільникову вежу, два освітні заклади, адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 багатоповерхівок та 29 приватних будинків. Також окупанти били по критичній і енергетичній інфраструктурі, понівечили лінію електропередач, газогін, АЗС, приватні гаражі та автівки.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 – дістали поранення", - написав Прокудін у Telegram.

Війська рф завдали понад 300 ударів по Запорізькій області - ОВА24.10.24, 07:36 • 75596 переглядiв

Тетяна Краєвська

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