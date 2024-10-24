Війська рф завдали понад 300 ударів по Запорізькій області - ОВА
Київ • УНН
Окупанти атакували Запорізьку область, використовуючи авіацію, БпЛА, РСЗВ та артилерію. Зафіксовано 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Впродовж доби окупанти завдали 316 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Деталі
- Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Малим Щербакам, Малій Токмачці та Левадному.
- 174 БпЛА різної модифікації атакували Степногірськ, Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне.
- 8 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Новоандріївку.
- 128 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
В ОВА також повідомили, що надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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