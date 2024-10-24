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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 626 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Війська рф завдали понад 300 ударів по Запорізькій області - ОВА

Київ • УНН

 • 75596 перегляди

Окупанти атакували Запорізьку область, використовуючи авіацію, БпЛА, РСЗВ та артилерію. Зафіксовано 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Війська рф завдали понад 300 ударів по Запорізькій області - ОВА

Впродовж доби окупанти завдали 316 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Деталі

  • Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Малим Щербакам, Малій Токмачці та Левадному.
  • 174 БпЛА різної модифікації атакували Степногірськ, Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне.
  • 8 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Новоандріївку.
  • 128 артобстрілів завдано по території  Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

В ОВА також повідомили, що надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

рф запустила рекордну кількість дронів по Україні у вересні - британська розвідка23.10.24, 16:07 • 15545 переглядiв

Ольга Розгон

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