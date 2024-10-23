рф запустила рекордну кількість дронів по Україні у вересні - британська розвідка
Київ • УНН
У вересні 2024 року росія атакувала Україну понад 1300 безпілотниками, повідомляє британська розвідка. В цьому місяці кількість може бути більшою.
У вересні армія рф запустила більше ніж 1300 дронів по Україні. Очікується, що в жовтні цей показник буде перевищено, йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії, повідомляє УНН.
Деталі
У вересні 2024 року росія запустила понад 1 300 безпілотних літальних апаратів одностороннього нападу по території України. Це найбільша кількість БПЛА, запущених за місяць від початку конфлікту. Виходячи з поточних темпів, можна з упевненістю сказати, що росія перевищить це число в жовтні 2024 року
Втім зазначається, що неясно, чи зможе росія зберегти цей показник до кінця 2024 року. Проте, росія майже напевно розширює свої можливості з проведення великомасштабних атак дронами проти України, доповнюючи іранські поставки зростаючим внутрішнім виробництвом.
У британській розвідці наголосили, що росія використовує свої БПЛА проти безлічі цілей, особливо енергетичної інфраструктури, з огляду на їхню здатність завдавати удари вглиб української території і підтримуючи тиск на українську систему ППО.
Нагадаємо
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін у коментарі УНН розповів, що останнім часом спостерігається тенденція до збільшення у зброї, якою ворог атакує Україну, різноманітних компонентів китайського виробництва.
За його словами, у всіх типах російської зброї в ключових системах живлення, керування польотом, навігації тощо містяться іноземні компоненти. Високотехнологічна складова – це 90% мікроелектроніки не російського виробництва.
У вересні армія рф зазнала рекордних середньодобових втрат - британська розвідка 07.10.24, 13:48 • 11571 перегляд