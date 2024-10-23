рф запустила рекордное количество дронов по Украине в сентябре - британская разведка
Киев • УНН
В сентябре 2024 года россия атаковала Украину более 1300 беспилотниками, сообщает британская разведка. В этом месяце количество может быть больше.
В сентябре армия рф запустила более 1300 дронов по Украине. Ожидается, что в октябре этот показатель будет превышен, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, сообщает УНН.
Детали
В сентябре 2024 года россия запустила более 1 300 беспилотных летательных аппаратов одностороннего нападения по территории Украины. Это наибольшее количество БПЛА, запущенных за месяц с начала конфликта. Исходя из текущих темпов, можно с уверенностью сказать, что россия превысит это число в октябре 2024 года
Впрочем отмечается, что неясно, сможет ли россия сохранить этот показатель до конца 2024 года. Тем не менее, россия почти наверняка расширяет свои возможности по проведению крупномасштабных атак дронами против Украины, дополняя иранские поставки растущим внутренним производством.
В британской разведке отметили, что россия использует свои БПЛА против множества целей, особенно энергетической инфраструктуры, учитывая их способность наносить удары вглубь украинской территории и поддерживая давление на украинскую систему ПВО.
Напомним
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии УНН рассказал, что в последнее время наблюдается тенденция к увеличению в оружии, которым враг атакует Украину, различных компонентов китайского производства.
По его словам, во всех типах российского оружия в ключевых системах питания, управления полетом, навигации и т.д. содержатся иностранные компоненты. Высокотехнологичная составляющая - это 90% микроэлектроники не российского производства.
В сентябре армия рф понесла рекордные среднесуточные потери - британская разведка 7 октября 2024, 10:48 • 11196 просмотров