рф запустила рекордное количество дронов по Украине в сентябре - британская разведка

ukenru
Эксклюзив
Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы
  •  2215 просмотра

Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы

Эксклюзив
Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать
  •  11243 просмотра

Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать

Эксклюзив
С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток
  •  23208 просмотра

С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток

Эксклюзив
Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф
  •  30653 просмотра

Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф

Эксклюзив
В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью
  •  74909 просмотра

В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью

Эксклюзив
"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
  •  109774 просмотра

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

Эксклюзив
Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны
  •  110542 просмотра

Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны

УНН ищет редактора ленты новостей
22 октября 2024, 13:16  •  136149 просмотра

УНН ищет редактора ленты новостей

Эксклюзив
Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт
22 октября 2024, 13:03  •  138375 просмотра

Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт

Эксклюзив
Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
22 октября 2024, 11:46  •  138168 просмотра

Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия на саммите БРИКС попытается создать механизмы поддержки войны против Украины - ISW

россия на саммите БРИКС попытается создать механизмы поддержки войны против Украины - ISW

  •  64797 просмотра
Ляшко рассказал о первых увольнениях должностных лиц МСЭК

Ляшко рассказал о первых увольнениях должностных лиц МСЭК

  •  115464 просмотра
В Черном море находится один вражеский российский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют

В Черном море находится один вражеский российский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют

  •  51943 просмотра
Войска рф нанесли более 400 ударов по Запорожской области

Войска рф нанесли более 400 ударов по Запорожской области

  •  55533 просмотра
НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

  •  41915 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

  •  21086 просмотра
Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

  •  27919 просмотра
НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

  •  41915 просмотра
"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
Эксклюзив

  •  109774 просмотра
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

22 октября 2024, 10:36  •  145511 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

21 октября 2024, 19:10  •  108241 просмотра
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

21 октября 2024, 15:09  •  109915 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября 2024, 03:07  •  137350 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

20 октября 2024, 08:34  •  172255 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  119469 просмотра
Актуальное
рф запустила рекордное количество дронов по Украине в сентябре - британская разведка

рф запустила рекордное количество дронов по Украине в сентябре - британская разведка

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 13:07  •  1966 просмотра

Read in English

В сентябре 2024 года россия атаковала Украину более 1300 беспилотниками, сообщает британская разведка. В этом месяце количество может быть больше.

В сентябре армия рф запустила более 1300 дронов по Украине. Ожидается, что в октябре этот показатель будет превышен, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, сообщает УНН.

Детали

В сентябре 2024 года россия запустила более 1 300 беспилотных летательных аппаратов одностороннего нападения  по территории Украины. Это наибольшее количество БПЛА, запущенных за месяц с начала конфликта. Исходя из текущих темпов, можно с уверенностью сказать, что россия превысит это число в октябре 2024 года

- говорится в отчете Минобороны Британии.

Впрочем отмечается, что неясно, сможет ли россия сохранить этот показатель до конца 2024 года. Тем не менее, россия почти наверняка расширяет свои возможности по проведению крупномасштабных атак дронами против Украины, дополняя иранские поставки растущим внутренним производством.

В британской разведке отметили, что россия использует свои БПЛА против множества целей, особенно энергетической инфраструктуры, учитывая их способность наносить удары вглубь украинской территории и поддерживая давление на украинскую систему ПВО.

Напомним

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии УНН рассказал, что в последнее время наблюдается тенденция к увеличению в оружии, которым враг атакует Украину, различных компонентов китайского производства.

По его словам, во всех типах российского оружия в ключевых системах питания, управления полетом, навигации и т.д. содержатся иностранные компоненты. Высокотехнологичная составляющая - это 90% микроэлектроники не российского производства.

В сентябре армия рф понесла рекордные среднесуточные потери - британская разведка 7 октября 2024, 10:48 • 11196 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
kitaiКитай
ukrainaУкраина
iranИран