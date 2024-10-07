В сентябре армия рф понесла рекордные среднесуточные потери - британская разведка

В сентябре среднесуточные российские потери (убитыми и ранеными) из-за войны в Украине достигли нового месячного максимума. По данным украинского Генштаба, среднесуточный показатель потерь составил 1 271 человек в день, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, сообщает УНН.

Детали

По данным британской разведки, предыдущий максимум по российским потерям, был зафиксирован в мае 2024 года, когда армия рф ежедневно теряла 1 262 человека.

С начала войне россия понесла более 648 тысяч потерь.

Увеличение количества жертв с мая 2024 года почти наверняка связано с расширением зоны боевых действий, включающей Харьковскую и Курскую военные операции, и увеличением интенсивности на линии фронта - говорится в отчете Минобороны Британии.

В британской разведке считают, что российские войска, скорее всего, продолжат попытки растянуть украинские силы, используя массовость для преодоления оборонительных позиций и достижения тактических успехов.

«Несмотря на наступление зимы, количество потерь в российских войсках, скорее всего, продолжит превышать 1000 человек в день в течение всего 2024 года. На сегодня зимние условия не привели к сокращению наступательных операций или уровня потерь из-за того, что россия полагается на тактику с расчетом и не использует маневренную войну, которая требует лучших условий», - считают в британской разведке.

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