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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В сентябре армия рф понесла рекордные среднесуточные потери - британская разведка

В сентябре армия рф понесла рекордные среднесуточные потери - британская разведка

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 10:48  •  407 просмотра

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В сентябре среднесуточные потери рф в Украине достигли нового максимума - 1271 человек в день. Британская разведка прогнозирует, что потери рф будут превышать 1000 человек в день в течение 2024 года.

В сентябре среднесуточные российские потери (убитыми и ранеными) из-за войны в Украине достигли нового месячного максимума. По данным украинского Генштаба, среднесуточный показатель потерь составил 1 271 человек в день, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, сообщает УНН.

Детали

По данным британской разведки, предыдущий максимум по российским потерям, был зафиксирован в мае 2024 года, когда армия рф ежедневно теряла 1 262 человека.

С начала войне россия понесла более 648 тысяч потерь.

Увеличение количества жертв с мая 2024 года почти наверняка связано с расширением зоны боевых действий, включающей Харьковскую и Курскую военные операции, и увеличением интенсивности на линии фронта

- говорится в отчете Минобороны Британии.

В британской разведке считают, что российские войска, скорее всего, продолжат попытки растянуть украинские силы, используя массовость для преодоления оборонительных позиций и достижения тактических успехов.

«Несмотря на наступление зимы, количество потерь в российских войсках, скорее всего, продолжит превышать 1000 человек в день в течение всего 2024 года. На сегодня зимние условия не привели к сокращению наступательных операций или уровня потерь из-за того, что россия полагается на тактику с расчетом и не использует маневренную войну, которая требует лучших условий», - считают в британской разведке. 

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Еще плюс 1160 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага7 октября 2024, 05:02 • 14212 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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