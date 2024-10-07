У вересні армія рф зазнала рекордних середньодобових втрат - британська розвідка
Київ • УНН
У вересні середньодобові втрати рф в Україні досягли нового максимуму - 1271 особа на день. Британська розвідка прогнозує, що втрати рф перевищуватимуть 1000 осіб на день протягом 2024 року.
У вересні середньодобові російські втрати (вбитими та пораненими) через війну в Україні досягли нового місячного максимуму. За даними українського Генштабу, середньодобовий показник втрат становив 1 271 особу на день, йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії, повідомляє УНН.
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За даними британської розвідки, попередній максимум по російським втратам, був зафіксований у травні 2024 року, коли армія рф щоденно втрачала 1 262 людини.
З початку війні росія зазнала понад 648 тисяч втрат.
Збільшення кількості жертв з травня 2024 року майже напевно пов'язане з розширенням зони бойових дій, що включає Харківську і Курську військові операції, і збільшенням інтенсивності на лінії фронту
У британській розвідці вважають, що російські війська, найімовірніше, продовжать спроби розтягнути українські сили, використовуючи масовість для подолання оборонних позицій і досягнення тактичних успіхів.
"Незважаючи на настання зими, кількість втрат у російських військах, найімовірніше, продовжить перевищувати 1000 осіб на день упродовж усього 2024 року. На сьогодні зимові умови не призвели до скорочення наступальних операцій або рівня втрат через те, що росія покладається на тактику з розрахунком і не використовує маневрену війну, яка потребує кращих умов", - вважають у британській розвідці.
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