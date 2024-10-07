Ще плюс 1160 окупантів і 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських окупантів. За добу ворог втратив 1160 військових, 14 танків та іншу техніку. Загальні втрати рф з 24.02.22 сягнули близько 661630 осіб.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 661630 осіб, 8933 танки та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 661630 (+1160) осіб
- танків ‒ 8933 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17710 (+31) од,
- артилерійських систем – 19156 (+64) од,
- РСЗВ – 1223 (+7) од,
- засоби ППО ‒ 972 (+2) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів– 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16643 (+65),
- крилаті ракети ‒ 2615 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26102 (+96) од,
- спеціальна техніка ‒ 3364 (+1)
ППО вночі збила близько півтора десятка дронів поблизу Києва07.10.24, 07:39 • 32042 перегляди