ППО вночі збила близько півтора десятка дронів поблизу Києва
Київ • УНН
Українська ППО знищила близько 15 російських дронів біля Києва. Повітряна тривога тривала понад 2 години, це була четверта атака на столицю з початку жовтня.
Окупанти знову атакували столицю безпілотниками – тривога у Києві лунала понад дві години, усі ворожі цілі вдалося знищити Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, пише УНН.
Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені. (Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)",
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За словами Попка, інформація про руйнування чи постраждалих не надходила.
Начальник КМВА нагадав, що це була четверта повітряна атака на Київ з початку жовтня. Дрони на столицю заходили хвилями та з різних напрямків. Повітряну тривогу протягом ночі оголошували тричі, сумарно вона тривала понад 2 години.
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