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ППО вночі збила близько півтора десятка дронів поблизу Києва

ППО вночі збила близько півтора десятка дронів поблизу Києва

Київ • УНН

 • 32042 перегляди

Українська ППО знищила близько 15 російських дронів біля Києва. Повітряна тривога тривала понад 2 години, це була четверта атака на столицю з початку жовтня.

Окупанти знову атакували столицю безпілотниками – тривога у Києві лунала понад дві години, усі ворожі цілі вдалося знищити Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, пише УНН.

Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені. (Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)",

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За словами Попка, інформація про руйнування чи постраждалих не надходила.

Начальник КМВА нагадав, що це була четверта повітряна атака на Київ з початку жовтня. Дрони на столицю заходили хвилями та з різних напрямків. Повітряну тривогу протягом ночі оголошували тричі, сумарно вона тривала понад 2 години.

росіяни вивели у Чорне море чотири ракетоносії із загальним залпом до 24 "Калібрів"07.10.24, 07:08 • 40994 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКиїв
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
serhii-popkoСергій Попко
chorne-moreЧорне море
kyivКиїв

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