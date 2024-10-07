ПВО ночью сбила около полутора десятков дронов под Киевом

Оккупанты снова атаковали столицу беспилотниками - тревога в Киеве звучала более двух часов, все вражеские цели удалось уничтожить Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, пишет УНН.

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено примерно полтора десятка российских дронов. Все вражеские БпЛА, которые угрожали столице, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)», - говорится в сообщении.

Детали

По словам Попко, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Начальник КГВА напомнил, что это была четвертая воздушная атака на Киев с начала октября. Дроны на столицу заходили волнами и с разных направлений. Воздушную тревогу в течение ночи объявляли трижды, суммарно она длилась более 2 часов.

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