ПВО ночью сбила около полутора десятков дронов под Киевом
Киев • УНН
Украинская ПВО уничтожила около 15 российских дронов возле Киева. Воздушная тревога длилась более 2 часов, это была четвертая атака на столицу с начала октября.
Оккупанты снова атаковали столицу беспилотниками - тревога в Киеве звучала более двух часов, все вражеские цели удалось уничтожить Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, пишет УНН.
Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено примерно полтора десятка российских дронов. Все вражеские БпЛА, которые угрожали столице, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)»,
Детали
По словам Попко, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.
Начальник КГВА напомнил, что это была четвертая воздушная атака на Киев с начала октября. Дроны на столицу заходили волнами и с разных направлений. Воздушную тревогу в течение ночи объявляли трижды, суммарно она длилась более 2 часов.
россияне вывели в Черное море четыре ракетоносителя с общим залпом до 24 "Калибров"7 октября 2024, 04:08 • 12608 просмотров