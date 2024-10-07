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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне вывели в Черное море четыре ракетоносителя с общим залпом до 24 "Калибров"

россияне вывели в Черное море четыре ракетоносителя с общим залпом до 24 "Калибров"

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 04:08  •  2616 просмотра

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В Черном море находятся 4 российских корабля-носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 24 ракет. В Средиземном море - 3 корабля, 2 из которых имеют до 20 "Калибров".

По состоянию на утро понедельника, 7 октября, российская оккупационная армия удерживает в Черном море четыре корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 4 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 24 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют,

- говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 20 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

  • в Черное море - 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
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Дрон ГУР установил новый рекорд дальности, атаковав российскую радиолокационную станцию за 1800 км - источник27 мая 2024, 06:25 • 20144 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
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