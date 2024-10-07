россияне вывели в Черное море четыре ракетоносителя с общим залпом до 24 "Калибров"

По состоянию на утро понедельника, 7 октября, российская оккупационная армия удерживает в Черном море четыре корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 4 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 24 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, - говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 20 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

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