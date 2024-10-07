росіяни вивели у Чорне море чотири ракетоносії із загальним залпом до 24 "Калібрів"
Київ • УНН
У Чорному морі перебувають 4 російські кораблі-носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 24 ракет. У Середземному морі - 3 кораблі, 2 з яких мають до 20 "Калібрів".
Станом на ранок понеділка, 7 жовтня, російська окупаційна армія утримує в Чорному морі чотири кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ, пише УНН.
В Чорному морі 4 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
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Також зазначається, що в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 6 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
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