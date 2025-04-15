Сергій Попко

У Дарницькому районі Києва зафіксовано падіння уламків ракети на дах приватного будинку. Пожежі та руйнувань немає, інформація про постраждалих відсутня.
Внаслідок ракетного удару російських військ по Голосіївському району Києва загинула одна людина. Також зафіксовані пошкодження будівель та автомобілів.
Столиця пережила дві повітряні тривоги загальною тривалістю 3,5 години через атаки БпЛА. Уламки збитого дрона впали в Дарницькому районі, постраждалих немає.
У Києві та кількох областях України оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. КМВА закликає населення негайно прямувати до укриттів.
У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків ракет на відкриту територію. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає, повітряна тривога триває.
У столиці розгортають тимчасові блокпости та проводять контрдиверсійні заходи в рамках безпекових навчань. Тренування включають перевірку документів та транспорту для покращення системи захисту міста.
Вранці росія здійснила комбінований ракетно-дроновий удар по Києву, що тривав понад 2 години. Противник застосував крилаті та балістичні ракети разом з БпЛА типу Shahed, всі цілі було знищено силами ППО.
Київська влада може запровадити графіки аварійних відключень електроенергії через загрозу ракетного удару. У місті працює ППО, населення просять перебувати в укриттях.
рф піднімала в повітря літаки Ту-95МС та МіГ-31К з "Кинджалами", що спричинило повітряну тривогу. Силами ППО було знищено близько 10 ворожих дронів, які загрожували Києву, обійшлося без руйнувань.
Сили оборони України знищили близько 15 ворожих безпілотників під час нічної атаки на Київ. Повітряна тривога тривала майже 5 годин, обійшлося без руйнувань та постраждалих.
Протиповітряна оборона знешкодила понад 30 ворожих безпілотників над Києвом та на підступах до міста. Внаслідок атаки пошкоджено будівлі у шести районах, двоє людей постраждали.
У житловому будинку Голосіївського району зафіксовано значні пошкодження квартири. На території місцевого гаражного кооперативу виникло загоряння, інформація про постраждалих відсутня.
У Києві зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника, що пошкодили дорожнє покриття та електромережу. Вибухова хвиля також пошкодила вікна гуртожитку та офісної будівлі, постраждалих немає.
У столиці України оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотних літальних апаратів. Начальник КМВА Сергій Попко закликав мешканців міста прямувати до укриттів.
У Святошинському та Солом'янському районах Києва зафіксовано падіння уламків. У 16-поверховому будинку виникло загоряння, на місце направлені екстрені служби.
У Солом'янському районі Києва зафіксували падіння уламків ворожих БпЛА. Пошкоджено вікна кількох будинків, інформації про постраждалих немає.
В столиці України лунають вибухи та працює протиповітряна оборона. У небі над Київщиною помічені ворожі безпілотники, населення закликають перебувати в укриттях.
Вночі російські дрони атакували Київ, всі цілі були збиті силами ППО. Зафіксовано пошкодження житлових будинків, адмінбудівлі та ЛЕП, постраждалих немає.
У ніч на 25 жовтня ППО та РЕБ знешкодили близько 15 ворожих дронів над Києвом у двох хвилях атаки.
Російські війська здійснили чергову атаку на Київ безпілотниками. Повітряна тривога тривала майже 6 годин, всі ворожі дрони, що загрожували столиці, були знешкоджені силами ППО.
У Києві чути гучні звуки через роботу протиповітряної оборони. Начальник КМВА Сергій Попко закликав мешканців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Внаслідок атаки БпЛА у Києві уламки впали на відкриту територію в Дніпровському районі. У Голосіївському районі пошкоджено оздоблення стін та вибито вікна в житловому будинку. Також у Соломʼянському районі зайнялася пожежа, є один постражалий.
Цієї ночі Київ зазнав повітряної атаки ворожих безпілотників у кілька хвиль. ППО знешкодила близько десятка дронів, за попередніми даними руйнувань і постраждалих немає.
Сили ППО відбили нічну атаку російських дронів на Київ, яка тривала понад 3,5 години.
У Києві активовано сили протиповітряної оборони через атаку ворожих безпілотників. КМВА закликає мешканців перебувати в укриттях, у столиці та кількох областях оголошено повітряну тривогу.
Вночі російська армія атакувала Київ ударними безпілотниками. Всі виявлені дрони були знешкоджені, але в Деснянському районі пошкоджено багатоквартирний будинок. Даних про постраждалих немає.
Ворожі війська атакували Київ безпілотниками, але всі ворожі БпЛА були знищені. Повітряна тривога тривала понад 2 години, інформації про руйнування чи постраждалих немає.
У Києві та Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Сили ППО працюють по цілях, населення закликають прямувати до укриттів.
Вранці ворог завдав ракетного удару по Києву, застосувавши ракети "Кинджал". ППО успішно знищило всі повітряні цілі. Зафіксовано падіння уламків у Голосіївському та Солом'янському районах, без руйнувань і постраждалих.
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків внаслідок ракетної атаки російських військ. За попередніми даними, жертв та руйнувань немає, інформація уточнюється.