Сергій Попко

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23751 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 148708 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 132324 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 134672 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 131400 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132186 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 195065 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77292 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164410 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116387 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 42696 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 54660 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 58619 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 48898 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 30431 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 12001 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 22150 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 49691 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 59374 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 148707 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 5854 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 12378 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 14353 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110047 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 111646 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Сергій Попко

Новини по темi

У Києві через ракетну атаку рф впали уламки в одному з районів: що відомо

У Дарницькому районі Києва зафіксовано падіння уламків ракети на дах приватного будинку. Пожежі та руйнувань немає, інформація про постраждалих відсутня.

Війна • 31 грудня, 06:25 • 33786 перегляди

Ракетний удар рф по Києву: попередньо, є загиблий

Внаслідок ракетного удару російських військ по Голосіївському району Києва загинула одна людина. Також зафіксовані пошкодження будівель та автомобілів.

Війна • 20 грудня, 06:17 • 16451 перегляди

У Києві ППО знищила близько 10 ворожих дронів під час нічної атаки

Столиця пережила дві повітряні тривоги загальною тривалістю 3,5 години через атаки БпЛА. Уламки збитого дрона впали в Дарницькому районі, постраждалих немає.

Війна • 14 грудня, 05:18 • 106076 перегляди

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

У Києві та кількох областях України оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. КМВА закликає населення негайно прямувати до укриттів.

Війна • 5 грудня, 05:35 • 52943 перегляди

Уламки впали у Дніпровському районі Києва на тлі атаки рф: КМВА повідомило про наслідки

У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків ракет на відкриту територію. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає, повітряна тривога триває.

Війна • 28 листопада, 06:21 • 15894 перегляди

У Києві сьогодні побільшає блокпостів: у чому причина

У столиці розгортають тимчасові блокпости та проводять контрдиверсійні заходи в рамках безпекових навчань. Тренування включають перевірку документів та транспорту для покращення системи захисту міста.

Київ • 20 листопада, 06:55 • 15850 перегляди

рф завдала перший за 73 дні масований удар по Києву: скільки збили і які наслідки

Вранці росія здійснила комбінований ракетно-дроновий удар по Києву, що тривав понад 2 години. Противник застосував крилаті та балістичні ракети разом з БпЛА типу Shahed, всі цілі було знищено силами ППО.

Війна • 13 листопада, 07:16 • 23737 перегляди

У Києві попередили про можливі аварійні відключення світла через ракетну загрозу

Київська влада може запровадити графіки аварійних відключень електроенергії через загрозу ракетного удару. У місті працює ППО, населення просять перебувати в укриттях.

Війна • 13 листопада, 05:45 • 90528 перегляди

Київ пережив 4,5-годинну тривогу через атаку рф дронами: що відомо

рф піднімала в повітря літаки Ту-95МС та МіГ-31К з "Кинджалами", що спричинило повітряну тривогу. Силами ППО було знищено близько 10 ворожих дронів, які загрожували Києву, обійшлося без руйнувань.

Війна • 11 листопада, 07:29 • 26552 перегляди

Сили оборони знешкодили близько 15 російських дронів, які вночі атакували столицю - КМВА

Сили оборони України знищили близько 15 ворожих безпілотників під час нічної атаки на Київ. Повітряна тривога тривала майже 5 годин, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Війна • 10 листопада, 06:06 • 48636 перегляди

Київ пережив 8-годинну атаку рф дронами: скільки збито та які наслідки

Протиповітряна оборона знешкодила понад 30 ворожих безпілотників над Києвом та на підступах до міста. Внаслідок атаки пошкоджено будівлі у шести районах, двоє людей постраждали.

Війна • 7 листопада, 06:35 • 47839 перегляди

У Голосіївському районі Києва пошкоджено квартиру та спалахнула пожежа на території гаражного кооперативу

У житловому будинку Голосіївського району зафіксовано значні пошкодження квартири. На території місцевого гаражного кооперативу виникло загоряння, інформація про постраждалих відсутня.

Суспільство • 7 листопада, 00:15 • 20476 перегляди

Уламки збитих об'єктів пошкодили інфраструктуру в центрі Києва: без пожежі та жертв

У Києві зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника, що пошкодили дорожнє покриття та електромережу. Вибухова хвиля також пошкодила вікна гуртожитку та офісної будівлі, постраждалих немає.

Війна • 3 листопада, 04:54 • 54123 перегляди

У Києві знову повітряна тривога через загрозу дронів

У столиці України оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотних літальних апаратів. Начальник КМВА Сергій Попко закликав мешканців міста прямувати до укриттів.

Війна • 2 листопада, 09:59 • 20480 перегляди

Нові руйнування в двох районах Києва: рятувальники виїхали на місце події

У Святошинському та Солом'янському районах Києва зафіксовано падіння уламків. У 16-поверховому будинку виникло загоряння, на місце направлені екстрені служби.

Війна • 2 листопада, 04:28 • 73684 перегляди

У Києві впали уламки збитих дронів - КМВА

У Солом'янському районі Києва зафіксували падіння уламків ворожих БпЛА. Пошкоджено вікна кількох будинків, інформації про постраждалих немає.

Війна • 2 листопада, 03:50 • 69383 перегляди

У Києві працює ППО: що відбувається в небі над столицею

В столиці України лунають вибухи та працює протиповітряна оборона. У небі над Київщиною помічені ворожі безпілотники, населення закликають перебувати в укриттях.

Війна • 31 жовтня, 18:48 • 35743 перегляди

20-та атака дронів на Київ у жовтні: що пошкоджено та які наслідки

Вночі російські дрони атакували Київ, всі цілі були збиті силами ППО. Зафіксовано пошкодження житлових будинків, адмінбудівлі та ЛЕП, постраждалих немає.

Війна • 31 жовтня, 06:59 • 46716 перегляди

Вночі ППО та засоби РЕБ знешкодили до півтора десятка шахедів що атакували Київ - КМВА

У ніч на 25 жовтня ППО та РЕБ знешкодили близько 15 ворожих дронів над Києвом у двох хвилях атаки.

Війна • 25 жовтня, 04:25 • 110656 перегляди

Київ зазнав 14-ї повітряної атаки рф з початку жовтня: усі з близько 10 дронів знешкоджено

Російські війська здійснили чергову атаку на Київ безпілотниками. Повітряна тривога тривала майже 6 годин, всі ворожі дрони, що загрожували столиці, були знешкоджені силами ППО.

Війна • 24 жовтня, 05:19 • 31227 перегляди

У Києві працює протиповітряна оборона - КМВА

У Києві чути гучні звуки через роботу протиповітряної оборони. Начальник КМВА Сергій Попко закликав мешканців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Війна • 23 жовтня, 23:52 • 102519 перегляди

У Києві впали уламки ворожих дронів: одному постраждалому медики надали допомогу на місці

Внаслідок атаки БпЛА у Києві уламки впали на відкриту територію в Дніпровському районі. У Голосіївському районі пошкоджено оздоблення стін та вибито вікна в житловому будинку. Також у Соломʼянському районі зайнялася пожежа, є один постражалий.

Війна • 21 жовтня, 02:24 • 107432 перегляди

Київ відбив нічну атаку ворожих дронів: руйнувань і постраждалих немає

Цієї ночі Київ зазнав повітряної атаки ворожих безпілотників у кілька хвиль. ППО знешкодила близько десятка дронів, за попередніми даними руйнувань і постраждалих немає.

Війна • 20 жовтня, 03:40 • 51427 перегляди

Сили ППО знешкодили всі російські дрони, які летіли на Київ - КМВА

Сили ППО відбили нічну атаку російських дронів на Київ, яка тривала понад 3,5 години.

Війна • 19 жовтня, 04:20 • 49751 перегляди

У Києві працює ППО - КМВА

У Києві активовано сили протиповітряної оборони через атаку ворожих безпілотників. КМВА закликає мешканців перебувати в укриттях, у столиці та кількох областях оголошено повітряну тривогу.

Війна • 19 жовтня, 01:45 • 45235 перегляди

росіяни атакували Київ дронами: усі виявлені безпілотники знешкодили, через атаку рф пошкоджено багатоповерхівку

Вночі російська армія атакувала Київ ударними безпілотниками. Всі виявлені дрони були знешкоджені, але в Деснянському районі пошкоджено багатоквартирний будинок. Даних про постраждалих немає.

Війна • 17 жовтня, 05:17 • 47304 перегляди

Київ відбив атаку ворожих дронів: всі БпЛА знищені

Ворожі війська атакували Київ безпілотниками, але всі ворожі БпЛА були знищені. Повітряна тривога тривала понад 2 години, інформації про руйнування чи постраждалих немає.

Війна • 16 жовтня, 04:55 • 90815 перегляди

У Києві та області повітряна тривога через загрозу дронів, на Київщині працює ППО

У Києві та Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Сили ППО працюють по цілях, населення закликають прямувати до укриттів.

Війна • 8 жовтня, 05:18 • 58953 перегляди

Ракетна атака рф на Київ: ППО знищила всі цілі, уламки впали в двох районах

Вранці ворог завдав ракетного удару по Києву, застосувавши ракети "Кинджал". ППО успішно знищило всі повітряні цілі. Зафіксовано падіння уламків у Голосіївському та Солом'янському районах, без руйнувань і постраждалих.

Війна • 7 жовтня, 06:11 • 20123 перегляди

У Києві після ракетної атаки рф жертв та руйнувань не фіксували - КМВА

У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків внаслідок ракетної атаки російських військ. За попередніми даними, жертв та руйнувань немає, інформація уточнюється.

Війна • 7 жовтня, 06:00 • 15243 перегляди