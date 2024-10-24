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MIM-104 Patriot

Київ зазнав 14-ї повітряної атаки рф з початку жовтня: усі з близько 10 дронів знешкоджено

Київ • УНН

 • 31227 перегляди

Російські війська здійснили чергову атаку на Київ безпілотниками. Повітряна тривога тривала майже 6 годин, всі ворожі дрони, що загрожували столиці, були знешкоджені силами ППО.

Київ зазнав 14-ї повітряної атаки рф з початку жовтня: усі з близько 10 дронів знешкоджено

Російські війська здійснили чергову атаку на Київ, використовуючи безпілотники. Повітряна тривога тривала майже 6 годин. Усі ворожі дрони, що загрожували столиці, були знешкоджені силами ППО. Про це повідомили у КМВА у четвер, пише УНН.

Деталі

"14 повітряна атака російських збройних сил на Київ з початку жовтня! Уже звично для ураження мирного цивільного міста ворог застосував БпЛА . Місце запуску дронів - курська область, а на столицю безпілотники заходили переважно з північного і північно-східного напрямку. Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 6 годин. Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено біля десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, були знешкоджені. (Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні сили). Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Як зазначається, на цю хвилину в Київській області ведеться бойова робота проти решти БпЛА ворога. "Тож не виключено оголошення повітряної тривоги у Києві. Тому наполегливо прошу дослухатися до сигналів оповіщення і у разі небезпеки користуватися укриттями", - вказали у КМВА.

На Київщині зафіксовано ворожі безпілотники, працює ППО23.10.24, 22:35 • 22683 перегляди

Юлія Шрамко

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