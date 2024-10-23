На Київщині зафіксовано ворожі безпілотники, працює ППО
Київ • УНН
У Київській області виявлено рух ворожих БпЛА, сили ППО працюють над їх знищенням. Повітряні сили попередили про групу ударних БпЛА, що рухається з Чернігівщини в напрямку Київської області.
У Київській області зафіксовано ворожі безпілотники, працюють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
Додамо
У Повітряних силах попередили, що група ворожих ударних БпЛА через Чернігівщину рухається в напрямку Київської області.