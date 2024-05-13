На Киевщине зафиксированы вражеские беспилотники, работает ПВО

В Киевской области силы ПВО работают по вражеским беспилотникам, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Позаботьтесь о собственной безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах предупредили о движении беспилотников в ряде областей