В Воздушных силах предупредили о движении беспилотников в ряде областей

Яйца, птица и кукуруза: какие ограничения на импорт предусматривает "торговый безвиз" Украины с ЕС

Европейский Союз одобрил продление приостановления действия ввозных пошлин и квот на украинский экспорт еще на один год, но ввел ограничения на импорт некоторых товаров, таких как яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед из Украины, чтобы защитить интересы местных производителей.