У Повітряних силах попередили про рух безпілотників у низці областей
Київ • УНН
У чотирьох областях зафіксовано рух ворожих безпілотників. Повітряні сили зафіксували їх у Чернігівській, Кіровоградській та Миколаївській областях.
Повітряні сили зафіксували рух низки безпілотників у трьох областях, передає УНН.
За даними Повітряних сил:
безпілотник продовжує рух в Чернігівській області курсом на Чернігів;
продовжує рух на Кіровоградщині курсом на Кропивницький;
продовжує рух в Миколаївській області курсом на Вінниччину;
група Шахедів зі сходу рухаються курсом на Запоріжжя.
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