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У Повітряних силах попередили про рух безпілотників у низці областей

У Повітряних силах попередили про рух безпілотників у низці областей

Київ • УНН

 • 80192 перегляди

У чотирьох областях зафіксовано рух ворожих безпілотників. Повітряні сили зафіксували їх у Чернігівській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Повітряні сили зафіксували рух низки безпілотників у трьох областях, передає УНН.

За даними Повітряних сил:

безпілотник продовжує рух в Чернігівській області курсом на Чернігів;

продовжує рух на Кіровоградщині курсом на Кропивницький;

продовжує рух в Миколаївській області курсом на Вінниччину;

група Шахедів зі сходу рухаються курсом на Запоріжжя.

Ворожі безпілотники-камікадзе пошкодили будинки та інфраструктуру на Дніпропетровщині11.05.24, 08:11 • 24863 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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