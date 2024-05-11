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Ворожі безпілотники-камікадзе пошкодили будинки та інфраструктуру на Дніпропетровщині

Ворожі безпілотники-камікадзе пошкодили будинки та інфраструктуру на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 24863 перегляди

Ворожі безпілотники-камікадзе атакували Дніпропетровську область, пошкодивши два приватних будинки та один об'єкт інфраструктури, але обійшлося без жертв.

На Дніпропетровщині вчора ворожі дрони-камікадзе здійснили серію атак, унаслідок чого два приватні будинки та один інфраструктурний об'єкт пошкоджені. Постраждалих немає. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Учора ворог до пізнього вечора обстрілював дронами-камікадзе Нікополь Дніпропетровської області, атакувавши ще 4 рази.

У результаті даних атак, пошкоджені 2 приватні будинки та інфраструктурний об'єкт.

На щастя, загиблих чи постраждалих немає.

Будівництво магістрального водогону в Нікополі: готовність 90%, але обстріли затримують завершення10.05.24, 10:04 • 57374 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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