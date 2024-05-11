Ворожі безпілотники-камікадзе пошкодили будинки та інфраструктуру на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Ворожі безпілотники-камікадзе атакували Дніпропетровську область, пошкодивши два приватних будинки та один об'єкт інфраструктури, але обійшлося без жертв.
На Дніпропетровщині вчора ворожі дрони-камікадзе здійснили серію атак, унаслідок чого два приватні будинки та один інфраструктурний об'єкт пошкоджені. Постраждалих немає. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Учора ворог до пізнього вечора обстрілював дронами-камікадзе Нікополь Дніпропетровської області, атакувавши ще 4 рази.
У результаті даних атак, пошкоджені 2 приватні будинки та інфраструктурний об'єкт.
На щастя, загиблих чи постраждалих немає.
Будівництво магістрального водогону в Нікополі: готовність 90%, але обстріли затримують завершення10.05.24, 10:04 • 57374 перегляди