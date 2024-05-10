Будівництво магістрального водогону в Нікополі: готовність 90%, але обстріли затримують завершення
Київ • УНН
Будівництво магістрального водогону в Нікопольському районі завершено приблизно на 90%, але постійні ворожі обстріли заважають визначити точну дату завершення робіт.
Нікопольський район наразі близький до завершення будівництва централізованого магістрального водогону, який має готовність близько 90%. Однак, постійні ворожі обстріли серйозно ускладнюють процес, перешкоджаючи встановленню точної дати завершення робіт. Про це розповів заступник начальника Дніпропетровської ОВА Юрій Яндульський у ефірі телемарафону, пише кореспондент УНН.
Нікопольський район потребує забезпечення централізованою послугою. Наразі готовність магістрального водогону вже близько 90%, але постійні ворожі обстріли нам не дозволяють чітко визначити дату закінчення і будівництва магістрального водогону
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