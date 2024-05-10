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Будівництво магістрального водогону в Нікополі: готовність 90%, але обстріли затримують завершення

Будівництво магістрального водогону в Нікополі: готовність 90%, але обстріли затримують завершення

Київ • УНН

 • 57374 перегляди

Будівництво магістрального водогону в Нікопольському районі завершено приблизно на 90%, але постійні ворожі обстріли заважають визначити точну дату завершення робіт.

Нікопольський район наразі близький до завершення будівництва централізованого магістрального водогону, який має готовність близько 90%. Однак, постійні ворожі обстріли серйозно ускладнюють процес, перешкоджаючи встановленню точної дати завершення робіт. Про це розповів заступник начальника Дніпропетровської ОВА Юрій Яндульський у ефірі телемарафону, пише кореспондент УНН.

Нікопольський район потребує забезпечення централізованою послугою. Наразі готовність магістрального водогону вже близько 90%, але постійні ворожі обстріли нам не дозволяють чітко визначити дату закінчення і будівництва магістрального водогону

- сказав Яндульський.

Нагадаємо

У Дніпропетровській області введено в експлуатацію другу нитку водоводу "Інгулець - Південне водосховище", що забезпечило мешканців Кривого Рогу стабільним водопостачанням в обсязі 220 тис. кубометрів на добу.

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Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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