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На Дніпропетровщині запустили ділянку магістрального водогону

На Дніпропетровщині запустили ділянку магістрального водогону

Київ • УНН

 • 88074 перегляди

У Дніпропетровській області введено в експлуатацію другу нитку водоводу "Інгулець - Південне водосховище", що забезпечило мешканців Кривого Рогу стабільним водопостачанням в обсязі 220 тис. кубометрів на добу.

У Дніпропетровській області відбувся запуск другої нитки магістрального водогону "Інгулець – Південне водосховище". Водогін дозволяє забезпечити мешканців Кривого Рогу стабільним водопостачанням у достатньому обсязі – 220 тисяч м³ води на добу. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.

Деталі

"Після підриву росіянами Каховської ГЕС без стабільного водопостачання залишилось 1,5 мільйона людей в чотирьох областях України. З перших годин Міністерство відновлення долучилось до ліквідації наслідків, і вже на третій день після трагедії було розпочато підготовку до будівництва нового водогону. Сьогодні проєкт майже завершено, і вже найближчим часом водою будуть забезпечені всі мешканці постраждалих територій", – зазначив Віце-прем'єр-міністр з відновлення України

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Alexander Kubrakov.

Проєкт магістрального водогону складається з трьох ділянок загальною протяжністю 155 кілометрів (в тому числі 10 км – відкритий канал). Загальна довжина всіх труб – близько 350 кілометрів. Наразі готовність всіх трьох ділянок водогону складає 93%.

План робіт передбачає запуск ще двох ланок водогону, а також роботи з благоустрою. На кожній із ділянок працюють будівельники, інженери-консультанти та представники незалежного технагляду.

Окремо за сприяння USAID_ВзаємоДія був проведений комплексний технічний аудит проєктної документації на будівництво усіх трьох ділянок водогону.

Після завершення будівництва водогін пропускатиме 550 тисяч кубічних метрів води на добу, чого цілком достатньо для остаточного розв’язання проблеми водопостачання на постраждалій території. Координацією проєкту займається Агентство відновлення.

Водогін для міст, що постраждали від підриву Каховської ГЕС, завершений на майже 90%08.12.23, 19:53 • 39861 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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