На Днепропетровщине запустили участок магистрального водопровода

В Днепропетровской области состоялся запуск второй нитки магистрального водопровода "Ингулец - Южное водохранилище". Водопровод позволяет обеспечить жителей Кривого Рога стабильным водоснабжением в достаточном объеме - 220 тысяч м³ воды в сутки. Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

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"После подрыва россиянами Каховской ГЭС без стабильного водоснабжения осталось 1,5 миллиона человек в четырех областях Украины. С первых часов Министерство восстановления присоединилось к ликвидации последствий, и уже на третий день после трагедии была начата подготовка к строительству нового водопровода. Сегодня проект почти завершен, и уже в ближайшее время водой будут обеспечены все жители пострадавших территорий", - отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Alexander Kubrakov.

Проект магистрального водопровода состоит из трех участков общей протяженностью 155 километров (в том числе 10 км - открытый канал). Общая длина всех труб - около 350 километров. Сейчас готовность всех трех участков водопровода составляет 93%.

План работ предусматривает запуск еще двух звеньев водопровода, а также работы по благоустройству. На каждом из участков работают строители, инженеры-консультанты и представители независимого технадзора.

Отдельно при содействии USAID_ВзаємоДія был проведен комплексный технический аудит проектной документации на строительство всех трех участков водопровода.

После завершения строительства водопровод будет пропускать 550 тысяч кубических метров воды в сутки, чего вполне достаточно для окончательного решения проблемы водоснабжения на пострадавшей территории. Координацией проекта занимается Агентство восстановления.

Водопровод для городов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, завершен почти на 90%