"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
На Днепропетровщине запустили участок магистрального водопровода
Си не пошел на уступки в переговорах с президентом Франции: СМИ назвали причины
У ЕС нет согласованной позиции относительно того, признаем ли мы путина легитимным президентом - Стано
Зеленский заслушал доклад министра обороны Украины и отчет Главкома: какие есть насущные приоритеты
Почему некоторые страны побывали на инаугурации путина? В ЕС прокомментировали
Два торнадо обрушились на Мичиган: разрушены дома включая отделение FedEx
Выпускал альбомы Nirvana, Pixies и PJ Harvey: умер всемирно известный музыкальный продюсер Стив Альбини
Зеленский поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии: детали
В ВР рассматривают две модели экономического бронирования - Арахамия
Канадские спецслужбы обнаружили попытки КНР вмешаться в выборы в стране
Популярные
5 советов как эффективно уменьшить использование электроэнергии
Disney сократит количество фильмов Marvel
Шабунин числится боевым медиком и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве - СМИ
Мобилизация заключенных: Рада приняла закон
В Кировоградской области специалисты обследуют повреждения от ракетного удара рф: показали последствия атаки
Публикации
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
На Днепропетровщине запустили участок магистрального водопровода
В Днепропетровской области введена в эксплуатацию вторая нитка водовода "Ингулец - Южное водохранилище", что обеспечило жителей Кривого Рога стабильным водоснабжением в объеме 220 тыс. кубометров в сутки.
Си не пошел на уступки в переговорах с президентом Франции: СМИ назвали причины
Президент Китая Си Цзиньпин не пошел ни на какие уступки во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, несмотря на усилия, направленные на улучшение напряженных отношений из-за торговых споров и поддержку Пекином вторжения россии в Украину.
У ЕС нет согласованной позиции относительно того, признаем ли мы путина легитимным президентом - Стано
ЕС не имеет согласованной позиции относительно признания или непризнания владимира путина легитимным президентом россии, но все 27 стран-членов признали, что выборы в россии не были прозрачными.
Зеленский заслушал доклад министра обороны Украины и отчет Главкома: какие есть насущные приоритеты
россия выпустила более 50 ракет и 20 беспилотников по Украине в День Победы, но украинские силы обороны противостояли российским наступательным действиям, а Зеленский поблагодарил солдат за их мужество и стойкость в защите страны.
Почему некоторые страны побывали на инаугурации путина? В ЕС прокомментировали
Участие нескольких дипломатов ЕС в инаугурации путина в москве не противоречит согласованной позиции ЕС относительно продолжения поддержки Украины против незаконной агрессии России, заявил представитель ЕС.
Два торнадо обрушились на Мичиган: разрушены дома включая отделение FedEx
Два торнадо обрушились на Мичиган, разрушив здания, в том числе офис FedEx, где около 50 сотрудников временно оказались в ловушке, но не пострадали.
Выпускал альбомы Nirvana, Pixies и PJ Harvey: умер всемирно известный музыкальный продюсер Стив Альбини
Легендарный звукорежиссер и музыкальный продюсер Стив Албини, который продюсировал альбомы Nirvana, Pixies и PJ Harvey, умер в возрасте 61 года.
Зеленский поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии: детали
Президент Зеленский обсудил двусторонние вопросы и украинскую формулу мира с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, который выразил желание помочь восстановить мир в Украине.
В ВР рассматривают две модели экономического бронирования - Арахамия
Обсуждаются две модели экономического бронирования: одна, когда военнообязанные платят 35 000 гривен налогов на содержание солдата, а другая - с отраслевыми квотами, когда компании платят минимальную заработную плату солдата за каждого зарезервированного работника.
Канадские спецслужбы обнаружили попытки КНР вмешаться в выборы в стране
Постоянные попытки Китая вмешаться в канадские выборы могут подорвать демократический процесс и институты страны, говорится в отчете канадского шпионского агентства CSIS.