Водопровод для городов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, завершен почти на 90%

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В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

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И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
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Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

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"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
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"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

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В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  146850 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

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У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  152578 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

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Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  142913 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

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От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  143128 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  142246 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  133082 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

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Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  142705 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

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Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
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6 декабря  •  144873 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

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В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
6 декабря  •  132601 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

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Арктический СПГ продолжает быть основным российским ископаемым топливом, которое покупает ЕС

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Подсанкционный российский производитель стали "Северсталь" подписал контракт с неназванными китайскими партнерами на поставку оборудования для нового железорудного окатышечного комплекса.

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В Офисе Генпрокурора отреагировали на отказ суда в Финляндии экстрадировать российского боевика Петровского

Офис Генерального прокурора продолжает сотрудничество с компетентными органами Финляндии в отношении указанного подозреваемого.

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В Офисе Генпрокурора отреагировали на отказ суда в Финляндии экстрадировать российского боевика Петровского