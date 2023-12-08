Водопровод для городов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, завершен почти на 90%

Прокладка трубопровода магистрального водопровода в города, пострадавшие в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС, завершена на 87%. Об этом заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, передает УНН.

Детали

Водопровод будет пропускать 550 тысяч кубических метров воды в сутки, что поможет обеспечить более миллиона человек в общинах, пострадавших после подрыва Каховской ГЭС. Это строительство для Агентства восстановления пока самый масштабный проект.

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Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины продолжает строить водовод "Карачуновское водохранилище - Кривой Рог - Южное водохранилище, Марганец - Никополь, Хортица (ДВС2) - Томаковка" - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в ближайшее время будут проведены работы по устройству кровель и установке автоматизированных систем.

Дополнение

Строительству способствует Проект USAID "Экономическая поддержка Украины". На каждом из участков работают инженеры-консультанты и представители независимого технадзора. Также будет проведен комплексный технический аудит проектной документации на строительство всех трех участков водопровода.

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Все отчеты вместе с результатами аудита и экспертизы, а также сметами для каждого вида материалов Агентство обнародует сразу после прохождения экспертизы.

Напомним

Глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что на строительство новой, более мощной, станции вместо взорванной российскими оккупантами Каховской ГЭС после ее деоккупации уйдет шесть лет.