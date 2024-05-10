Строительство магистрального водопровода в Никополе: готовность 90%, но обстрелы задерживают завершение

Никопольский район сейчас близок к завершению строительства централизованного магистрального водопровода, который имеет готовность около 90%. Однако, постоянные вражеские обстрелы серьезно затрудняют процесс, препятствуя установлению точной даты завершения работ. Об этом рассказал заместитель начальника Днепропетровской ОВА Юрий Яндульский в эфире телемарафона, пишет корреспондент УНН.

Никопольский район нуждается в обеспечении централизованной услугой. Сейчас готовность магистрального водопровода уже около 90%, но постоянные вражеские обстрелы нам не позволяют четко определить дату окончания и строительства магистрального водопровода - сказал Яндульский.

Напомним

В Днепропетровской области введена в эксплуатацию вторая нитка водовода "Ингулец - Южное водохранилище", что обеспечило жителей Кривого Рога стабильным водоснабжением в объеме 220 тыс. кубометров в сутки.

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