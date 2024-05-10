Оккупанты попали по Никополю ударными дронами

В ночь на 10 мая российская армия попала по Никополю ударными дронами разных типов. Загорелось авто, повреждены здания двух частных предприятий и магазин. Погибших и раненых нет. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

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Отмечается, что по Никополю враг ударил пятью беспилотниками.

Загорелось авто, пожар спасатели потушили. Повреждены здания двух частных предприятий и магазин. Погибших и пострадавших нет.

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