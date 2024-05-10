Последствия ракетного удара по Харькову: пострадал 11-летний ребенок и женщина

Ребенок 11 лет и женщина 72 лет пострадали в результате ракетного удара по Харькову в ночь на 10 мая. У них острая реакция на стресс. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в 03:20 ночи оккупанты нанесли удар по г. Харьков.

Возник пожар в трех частных домах. Предварительно повреждены 12 частных жилых домов.

Синегубов подчеркнул, что везде вокруг удара россиян размещена исключительно гражданская инфраструктура и жилой район.

Россияне обстреляли Харьков, есть раненый