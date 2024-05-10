Последствия ракетного удара по Харькову: пострадал 11-летний ребенок и женщина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  111237 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  118936 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  121378 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  144042 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  127954 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  131685 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121564 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167768 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150576 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149719 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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На Запорожье во время вражеского РСЗО-обстрела ранена женщина

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В Воздушных Силах подтвердили сбитие 10 ударных дронов россиян

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Лидер Хунты объявлен победителем на президентских выборах в Чаде

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В течение суток на фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

В течение суток на фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

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7 мая 2024, 11:15  •  282140 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  320001 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  316694 просмотра

Последствия ракетного удара по Харькову: пострадал 11-летний ребенок и женщина

В результате ракетного обстрела Харькова пострадали 11-летний ребенок и 72-летняя женщина, которые испытали острые стрессовые реакции.

Война •   •  9991 просмотра
Последствия ракетного удара по Харькову: пострадал 11-летний ребенок и женщина

Путин предлагает переназначить Мишустина премьер-министром

Глава Кремля Владимир Путин предлагает повторно назначить Михаила Мишустина премьер-министром России после отставки правительства.

политика •   •  11997 просмотра
Путин предлагает переназначить Мишустина премьер-министром

На Запорожье во время вражеского РСЗО-обстрела ранена женщина

В Запорожье во время вражеского обстрела из РСЗО ранена женщина, а в целом оккупанты 547 раз обстреляли область, попав в 8 населенных пунктов.

Общество •   •  10652 просмотра
На Запорожье во время вражеского РСЗО-обстрела ранена женщина

В Воздушных Силах подтвердили сбитие 10 ударных дронов россиян

Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение 10 российских ударных беспилотников "Шахид" и двух зенитных ракетных комплексов С-300/С-400, запущенных из Крыма и Белгородской области во время ночной атаки.

Война •   •  10696 просмотра
В Воздушных Силах подтвердили сбитие 10 ударных дронов россиян

Лидер Хунты объявлен победителем на президентских выборах в Чаде

Махамат Идрисс Деби, который захватил власть в Чаде в 2021 году, набрал 61% голосов на президентских выборах, согласно предварительным результатам.

политика •   •  12181 просмотра
Лидер Хунты объявлен победителем на президентских выборах в Чаде

В течение суток на фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 95 боевых столкновений, во время которых противник нанес 6 ракетных и 80 авиационных ударов, а также совершил 127 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  11113 просмотра
В течение суток на фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения россиян - Генштаб

За минувшие сутки авиация и ракетные войска Вооруженных Сил Украины нанесли удары по 17 местам сосредоточения российских войск, двум складам боеприпасов, одному объекту противовоздушной обороны и российской радиолокационной станции.

Война •   •  11563 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения россиян - Генштаб

Силы ПВО ночью сбили 10 из 10 "шахедов" - Генштаб

Украинские силы противовоздушной обороны успешно сбили все 10 иранских беспилотников "Шахид", запущенных Россией во время ночной атаки 10 мая.

Война •   •  11755 просмотра
Силы ПВО ночью сбили 10 из 10 "шахедов" - Генштаб

10 мая: День кактуса, Всемирный день движения ради здоровья

День кактуса впервые начали отмечать в Латинской Америке. Довольно быстро событие стало популярным во многих странах мира, где люди занимаются разведением кактусов в домашних условиях. По мнению ученых, кактусы появились на нашей планете 30-35 миллионов лет назад.

УНН Lite •   •  13230 просмотра
10 мая: День кактуса, Всемирный день движения ради здоровья

США планируют запретить Китаю доступ к мощным моделям ИИ американской разработки

США планируют ввести новые правила, чтобы ограничить доступ китайских компаний к передовым моделям искусственного интеллекта, разработанных американскими технологическими гигантами, такими как Microsoft, OpenAI и Alphabet, из соображений национальной безопасности.

политика •   •  14306 просмотра
США планируют запретить Китаю доступ к мощным моделям ИИ американской разработки