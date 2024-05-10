Наслідки ракетного удару по Харкову: постраждала 11-річна дитина і жінка
Київ • УНН
Внаслідок ракетного обстрілу Харкова постраждали 11-річна дитина та 72-річна жінка, які зазнали гострих стресових реакцій.
Дитина 11 років та жінка 72 років постраждали внаслідок ракетного удару по Харкову у ніч на 10 травня. У них гостра реакція на стрес. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Зазначається, що о 03:20 ночі окупанти завдали удар по м. Харків.
Виникла пожежа у трьох приватних будинках. Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків.
Синєгубов підкреслив, що всюди навколо удару росіян розміщена виключно цивільна інфраструктура та житловий район.
Росіяни обстріляли Харків, є поранений10.05.24, 04:18 • 24430 переглядiв