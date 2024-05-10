Росіяни обстріляли Харків, є поранений
Київ • УНН
Одна людина отримала поранення в результаті пошкодження приватного будинку в Харкові під час повітряної тривоги в ніч на 10 травня.
У Харкові вночі 10 травня під час повітряної тривоги в регіоні пролунали вибухи через ворожу атаку по місту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, передає УНН.
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У мерії уточнили, що ворожий дар прийшовся по району житлової забудови.
"Маємо інформацію про пожежі у приватних житлових будинках", - розповів Терехов.
В ОВА додали, що за попередніми даними, внаслідок удару по Харкову пошкоджено приватний будинок, одна людина поранена.
росіяни вдарили дронами по непрацюючій АЗС у Харківському районі09.05.24, 15:46 • 15854 перегляди