росіяни вдарили дронами по непрацюючій АЗС у Харківському районі

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Київ • УНН

 • 15854 перегляди

Російські БПЛА "Ланцет" завдали удару по непрацюючій АЗС у Дергачах Харківської області, пошкодивши обладнання та автомобіль, що стояв поруч, але обійшлося без жертв.

У Харківській області російські війська безпілотниками "Ланцет" завдали удару по непрацюючій АЗС у Дергачах, пошкодивши обладнання та автомобіль, що стояв поруч, але обійшлося без жертв, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

О 14:15 в Дергачах Харківського району російськими БПЛА "Ланцет" завдано п‘ять ударів - влучання в непрацюючу АЗС. Без постраждалих

- написав Синєгубов у Telegram.

З його слів, внаслідок атаки пошкоджено устаткування АЗС та цивільний автомобіль, який знаходився неподалік.

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Юлія Шрамко

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