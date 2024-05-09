Куп'янськ зранку армія рф вкрила артилерійським вогнем: є жертва
Київ • УНН
9 травня російські війська обстріляли Куп'янськ Харківської області, поранивши 48-річну жінку і вбивши 51-річного чоловіка, що стало приводом для розслідування воєнних злочинів і навмисного вбивства.
Російські війська 9 травня обстріляли Куп'янськ Харківської області, поранено 48-річну жінку, загинув 51-річний чоловік, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, 9 травня близько 10:15 збройні сили рф з артилерії обстріляли місто Куп’янськ у Харківській області.
"Поранено 48-річну жінку, її ушпиталено. Окрім того, від вибухової травми у лікарні помер 51-річний чоловік", - повідомили в прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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