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Куп'янськ зранку армія рф вкрила артилерійським вогнем: є жертва

Київ • УНН

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9 травня російські війська обстріляли Куп'янськ Харківської області, поранивши 48-річну жінку і вбивши 51-річного чоловіка, що стало приводом для розслідування воєнних злочинів і навмисного вбивства.

Російські війська 9 травня обстріляли Куп'янськ Харківської області, поранено 48-річну жінку, загинув 51-річний чоловік, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 9 травня близько 10:15 збройні сили рф з артилерії обстріляли місто Куп’янськ у Харківській області.

"Поранено 48-річну жінку, її ушпиталено. Окрім того, від вибухової травми у лікарні помер 51-річний чоловік", - повідомили в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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