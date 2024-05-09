Купянск утром армия рф накрыла артиллерийским огнем: есть жертва

Российские войска 9 мая обстреляли Купянск Харьковской области, ранена 48-летняя женщина, погиб 51-летний мужчина, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 9 мая около 10:15 вооруженные силы рф из артиллерии обстреляли город Купянск в Харьковской области.

"Ранена 48-летняя женщина, она госпитализирована. Кроме того, от взрывной травмы в больнице скончался 51-летний мужчина", - сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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