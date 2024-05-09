Атака рф на Харьков: обновили данные о состоянии 4 пострадавших детей

Трое мальчиков, пострадавших в результате удара рф по территории учебного заведения в Харькове 8 мая, находятся в реанимации, девочка - выписана на амбулаторное лечение, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

Синегубов напомнил, что россияне нанесли удар по Харькову 8 мая в 13:30. В результате обстрела местности на территории образовательного учреждения повреждено здание школы, многоквартирные дома, указал он.

Пострадали 7 человек, среди них 4 ребенка: 15-летний пациент в реанимации, стабильно тяжелый, выполнена хирургическая обработка ран; 14-летний парень - тяжелый, стабильный, переведен из операционной в реанимацию; 14-летний пациент - в реанимации, удалены обломки, проведена операция, врачи пытаются сохранить конечность; 8-летняя девушка получила поверхностную травму, состояние ребенка средней тяжести. Выписана на амбулаторное лечение - написал Синегубов в Telegram.

Дополнение

По словам Синегубова, в целом за прошедшие сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Белый Колодец, Старый Салтов, Лукьянцы.

В частности, 8 мая в 14:45 в селе Белый Колодец Чугуевского района в результате обстрела УМПБ Д-30 повреждены 4 частных дома, больница, автомобиль, отметил глава ОВА.

"За минувшие сутки украинские войска на Купянском направлении отбили 16 атак, в частности в районах н.п. Петропавловка, Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области", - сообщил Синегубов.

Обстрел Салтовского района Харькова: количество раненых возросло до семи