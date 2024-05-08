Обстрел Салтовского района Харькова: количество раненых возросло до семи

Из-за российского обстрела Салтовского района Харькова количество раненых увеличилось до 7 человек. Всего среди раненых четыре ребенка. Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает УНН.

"Количество раненых на Салтовке увеличилось до 7 человек. В результате взрыва установлено легкое ранение 32 летней женщины и взрывное ранение головы с закрытой черепно-мозговой травмой у 8 летней девочки", - сообщил журналистам Чубенко.

Офис Генпрокурора сообщил, что 8 мая днем вражеская армия обстреляла Салтовский район города. Зафиксировано попадание по территории стадиона одной из школ.

"Получили травмы семь мирных жителей, среди них четыре ребенка: девочка 8 лет, двое мальчиков 14 лет, мальчик 15 лет. Повреждены школа и близлежащие жилые дома", - информирует ОГП.

Также сообщается, что сейчас правоохранители и взрывотехники работают над установлением типа боеприпаса, которым враг ударил по городу.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).