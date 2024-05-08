Обстріл Салтівського району Харкова: кількість поранених зросла до семи
Київ • УНН
Семеро людей, у тому числі четверо дітей у віці 8, 14 і 15 років, отримали поранення в результаті російського обстрілу Салтівського району Харкова, в результаті якого було пошкоджено школу і прилеглі житлові будинки.
Через російський обстріл Салтівського району Харкова кількість поранених збільшилась до 7 людей. Загалом серед поранених чотири дитини. Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає УНН.
"Кількість поранених на Салтівці збільшилась до 7 осіб. Внаслідок вибуху встановлено легке поранення 32 річної жінки та вибухове поранення голови з закритою черепно-мозковою травмою у 8 річної дівчинки", - повідомив журналістам Чубенко.
Офіс Генпрокурора повідомив, що 8 травня вдень ворожа армія обстріляла Салтівський район міста. Зафіксовано влучання по території стадіону однієї зі шкіл.
"Отримали травми сім мирних мешканців, серед них чотири дитини: дівчинка 8 років, двоє хлопчиків 14 років, хлопчик 15 років. Пошкоджено школу та прилеглі житлові будинки", - інформує ОГП.
Також повідомляється, що наразі правоохоронці та вибухотехніки працюють над встановленням типу боєприпасу, яким ворог вдарив по місту.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).