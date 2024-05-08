Атака рф на Харків: відомо про трьох постраждалих дітей
Київ • УНН
Російські удари влучили в житлові райони Харкова, Україна, щонайменше 3 дітей постраждали.
Російські війська завдали удари по Харкову, постраждали щонайменше троє дітей, повідомили у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Окупанти завдали удари по Харкову. Постраждали щонайменше троє дітей
З його слів, деталі встановлюються.
У Харкові "прильоти" у житловий район, попередньо - є постраждалі діти08.05.24, 13:31 • 14820 переглядiв