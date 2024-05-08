Атака рф на Харьков: известно о трех пострадавших детях
Киев • УНН
Российские удары попали в жилые районы Харькова, Украина, по меньшей мере 3 детей пострадали.
Российские войска нанесли удары по Харькову, пострадали по меньшей мере трое детей, сообщили в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Оккупанты нанесли удары по Харькову. Пострадали по меньшей мере трое детей
По его словам, детали устанавливаются.
В Харькове "прилеты" в жилой район, предварительно - есть пострадавшие дети8 мая 2024, 10:31 • 1213 просмотров
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Атака рф на Харьков: известно о трех пострадавших детях
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