Атака рф на Харьков: известно о трех пострадавших детях

В Каире возобновились переговоры о перемирии в Газе с участием всех сторон

В Каире возобновились переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС с участием всех сторон, включая представителей Катара, США и Египта, направленные на согласование условий прекращения огня в семимесячной войне в секторе Газа.