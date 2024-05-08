В Харькове "прилеты" в жилой район, предварительно - есть пострадавшие дети

Вайнштейн вернулся в тюрьму после короткого пребывания в больнице, где его могли лечить как VIP-персону

Харви Вайнштейн вернулся в тюрьму после 10-дневного пребывания в больнице для лечения пневмонии, проблем с сердцем и других медицинских проблем, таких как диабет. По утверждению СМИ, он лечился в отдельной палате с улучшенными условиями.