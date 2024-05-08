У Харкові "прильоти" у житловий район, попередньо - є постраждалі діти

Мер Харкова Ігор Терехов у середу повідомив про "прильоти" у житловий район міста і що, попередньо, є постраждалі діти, пише УНН.

Прильоти у житловий район міста. Попередньо - є постраждалі діти - написав Терехов у Telegram.

Перед цим повідомлялося про вибухи у Харкові.

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