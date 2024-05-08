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У Харкові "прильоти" у житловий район, попередньо - є постраждалі діти

У Харкові "прильоти" у житловий район, попередньо - є постраждалі діти

Київ • УНН

 • 14820 перегляди

У житловому районі Харкова, Україна, сталися вибухи, в результаті яких, за попередніми повідомленнями мера міста, постраждали діти.

Мер Харкова Ігор Терехов у середу повідомив про "прильоти" у житловий район міста і що, попередньо, є постраждалі діти, пише УНН.

Прильоти у житловий район міста. Попередньо - є постраждалі діти

- написав Терехов у Telegram.

Перед цим повідомлялося про вибухи у Харкові.

Харків та район знову під ударом росіян - ОВА08.05.24, 11:27 • 13192 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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