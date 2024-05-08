У Харкові "прильоти" у житловий район, попередньо - є постраждалі діти
Київ • УНН
У житловому районі Харкова, Україна, сталися вибухи, в результаті яких, за попередніми повідомленнями мера міста, постраждали діти.
Мер Харкова Ігор Терехов у середу повідомив про "прильоти" у житловий район міста і що, попередньо, є постраждалі діти, пише УНН.
Прильоти у житловий район міста. Попередньо - є постраждалі діти
Перед цим повідомлялося про вибухи у Харкові.
Харків та район знову під ударом росіян - ОВА08.05.24, 11:27 • 13192 перегляди