Харків та район знову під ударом росіян - ОВА
Київ • УНН
Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, попередив, що російські окупанти завдають ударів по Харкову та Харківському району, закликавши бути обережними.
Російські війська завдають ударів по Харкову та області, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Окупанти завдають ударів! Харків та Харківський район: будьте обережні!
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