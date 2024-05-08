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14:28 • 31177 перегляди

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10:47 • 45824 перегляди

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29 березня, 07:30 • 58272 перегляди

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29 березня, 04:30 • 71635 перегляди

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28 березня, 20:29 • 83301 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 117201 перегляди

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28 березня, 17:13 • 138955 перегляди

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28 березня, 16:27 • 140640 перегляди

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Харків та район знову під ударом росіян - ОВА

Харків та район знову під ударом росіян - ОВА

Київ • УНН

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Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, попередив, що російські окупанти завдають ударів по Харкову та Харківському району, закликавши бути обережними.

Російські війська завдають ударів по Харкову та області, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Окупанти завдають ударів! Харків та Харківський район: будьте обережні!

- написав Синєгубов у Telegram.

У Харкові вночі збили два "шахеди" 08.05.24, 08:29 • 20091 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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