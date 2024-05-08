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У Харкові вночі збили два "шахеди"

У Харкові вночі збили два "шахеди"

Київ • УНН

 • 20091 перегляди

Російські війська атакували кілька населених пунктів у Харківській області з артилерії, мінометів і безпілотників, завдавши шкоди житловим районам, але про жертви не повідомлялося.

Російські війська минулої доби атакували кілька населених пунктів у Харківській області з артилерії, мінометів, авіації та безпілотниками, у Харкові вночі збито два ударні дрони типу Shahed, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

8 травня, 02:42, місто Харків. Силами ППО у північній частині міста було збито два БПЛА "Шахед". Без руйнувань та постраждалих

- написав Синєгубов у Telegram.

З його слів, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Дворічанське, Синьківка. Зокрема:

  • 17:00, село Кучерівка, Куп’янський район. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. 
  • 09:30, село Черкаські Тишки, Харківський район. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено дахи двох приватних будинків.

"За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 16 атак, зокрема у районах н.п. Синьківка, Піщане та Берестове Харківської області", - зазначив Синєгубов.

У Харкові було чутно вибух08.05.24, 03:03 • 50709 переглядiв

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