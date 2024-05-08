В Харькове ночью сбили два "шахеда"

Российские войска за прошедшие сутки атаковали несколько населенных пунктов в Харьковской области из артиллерии, минометов, авиации и беспилотниками, в Харькове ночью сбиты два ударных дрона типа Shahed, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

8 мая, 02:42, город Харьков. Силами ПВО в северной части города были сбиты два БПЛА "Шахед". Без разрушений и пострадавших - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Синьковка, Степная Новоселовка, Берестовое и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Двуречанское, Синьковка. В частности:

17:00, село Кучеровка , Купянский район. В результате обстрела горел частный дом.

, Купянский район. В результате обстрела горел частный дом. 09:30, село Черкасские Тишки, Харьковский район. В результате вражеского обстрела повреждены крыши двух частных домов.

"За минувшие сутки украинские войска на Купянском направлении отбили 16 атак, в частности в районах н.п. Синьковка, Песчаное и Берестовое Харьковской области", - отметил Синегубов.

В Харькове был слышен взрыв