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В Харькове ночью сбили два "шахеда"
На Львовщине враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры
россияне нанесли ракетные удары по Запорожью, в районе во время авиаудара рф ранен мужчина
Атака рф на Киевщину: обломки дронов и ракет упали в четырех районах, двое пострадавших, повреждены ЛЭП
россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК
Еще плюс 970 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
На Кировоградщине в результате обстрелов пострадал 8-летний ребенок
Стартовали съемки второго сезона "Венздей"
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В Харькове ночью сбили два "шахеда"
Российские войска атаковали несколько населенных пунктов в Харьковской области из артиллерии, минометов и беспилотников, нанеся ущерб жилым районам, но о жертвах не сообщалось.
На Львовщине враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры
Российские войска атаковали важные объекты энергетической инфраструктуры в Червоноградском и Стрыйском районах Львовской области, вызвав пожары, но обошлось без жертв.
россияне нанесли ракетные удары по Запорожью, в районе во время авиаудара рф ранен мужчина
Один человек получил ранения в результате вражеского авиаудара по Запорожскому району, в регионе оккупанты совершили 299 обстрелов, попав ракетами, БПЛА, РСЗО и артиллерией в 11 населенных пунктов, вызвав разрушение жилых домов.
Атака рф на Киевщину: обломки дронов и ракет упали в четырех районах, двое пострадавших, повреждены ЛЭП
В Киевской области обломки вражеских беспилотников и ракет упали в 4 районах, ранив двух человек и повредив линии электропередач, что привело к частичному отключению электроэнергии в одном селе.
россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК
Россия атаковала и серьезно повредила оборудование на трех теплоэлектростанциях ДТЭК в Украине во время ночных обстрелов.
Еще плюс 970 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 477 430 человек личного состава и 7418 танков.
На Кировоградщине в результате обстрелов пострадал 8-летний ребенок
В результате вражеского ракетного обстрела Александрийского района Кировоградской области ранен 8-летний ребенок и поврежден объект критической инфраструктуры.
Стартовали съемки второго сезона "Венздей"
Начались съемки второго сезона популярного сериала Netflix "Среда", где Дженна Ортега вернулась к главной роли, а Тим Бертон стал режиссером первого эпизода.
США построили плавучий пирс в секторе Газа
США завершили строительство плавучего пирса у побережья сектора Газа для приема грузов гуманитарной помощи, но плохая погода задержала его окончательное развертывание.
Силы обороны нанесли удар по пункту управления врага - Генштаб
В течение дня украинские военные нанесли удары по российскому командному пункту, складу горючего, местам сосредоточения живой силы противника и самоходному миномету 2С4 "Тюльпан".