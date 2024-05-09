Атака рф на Харків: оновили дані про стан 4 постраждалих дітей
Київ • УНН
7 людей, у тому числі 4 дітей, отримали поранення в результаті обстрілу навчального закладу в Харкові.
Троє хлопчиків, постраждалих у результаті удару рф по території навчального закладу в Харкові 8 травня, перебувають в реанімації, дівчинка - виписана на амбулаторне лікування, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Деталі
Синєгубов нагадав, що росіяни завдали удару по Харкову 8 травня о 13:30. Внаслідок обстрілу місцевості на території освітньої установи пошкоджено будівлю школи, багатоквартирні будинки, вказав він.
Постраждали 7 людей, серед них 4 дитини: 15-річний пацієнт в реанімації, стабільно важкий, виконана хірургічна обробка ран; 14-річний хлопець - важкий, стабільний, переведений з операційної в реанімацію: 14-річний пацієнт - в реанімації, видалено уламки, проведена операція, лікарі намагаються зберегти кінцівку; 8-річна дівчина отримала поверхневу травму, стан дитини середньої важкості. Виписана на амбулаторне лікування
Доповнення
Зі слів Синєгубова, загалом минулої доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Білий Колодязь, Старий Салтів, Лук‘янці.
Зокрема, 8 травня о 14:45 у селі Білий Колодязь Чугуївського району внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 пошкоджено 4 приватні будинки, лікарню, автівку, зазначив голова ОВА.
"За минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 16 атак, зокрема у районах н.п. Петропавлівка, Синьківка, Іванівка та Берестове Харківської області", - повідомив Синєгубов.
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