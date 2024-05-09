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Атака рф на Харків: оновили дані про стан 4 постраждалих дітей

Київ • УНН

 • 19789 перегляди

7 людей, у тому числі 4 дітей, отримали поранення в результаті обстрілу навчального закладу в Харкові.

Троє хлопчиків, постраждалих у результаті удару рф по території навчального закладу в Харкові 8 травня, перебувають в реанімації, дівчинка - виписана на амбулаторне лікування, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

Синєгубов нагадав, що росіяни завдали удару по Харкову 8 травня о 13:30. Внаслідок обстрілу місцевості на території освітньої установи пошкоджено будівлю школи, багатоквартирні будинки, вказав він.

Постраждали 7 людей, серед них 4 дитини: 15-річний пацієнт в реанімації, стабільно важкий, виконана хірургічна обробка ран; 14-річний хлопець - важкий, стабільний, переведений з операційної в реанімацію: 14-річний пацієнт - в реанімації, видалено уламки, проведена операція, лікарі намагаються зберегти кінцівку; 8-річна дівчина отримала поверхневу травму, стан дитини середньої важкості. Виписана на амбулаторне лікування

- написав Синєгубов у Telegram.

Доповнення

Зі слів Синєгубова, загалом минулої доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Білий Колодязь, Старий Салтів, Лук‘янці.

Зокрема, 8 травня о 14:45 у селі Білий Колодязь Чугуївського району внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 пошкоджено 4 приватні будинки, лікарню, автівку, зазначив голова ОВА.

"За минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 16 атак, зокрема у районах н.п. Петропавлівка, Синьківка, Іванівка та Берестове Харківської області", - повідомив Синєгубов.

Обстріл Салтівського району Харкова: кількість поранених зросла до семи08.05.24, 17:25 • 17707 переглядiв

Юлія Шрамко

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