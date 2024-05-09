россияне ударили дронами по неработающей АЗС в Харьковском районе

В Харьковской области российские войска беспилотниками "Ланцет" нанесли удар по неработающей АЗС в Дергачах, повредив оборудование и стоящий рядом автомобиль, но обошлось без жертв, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В 14:15 в Дергачах Харьковского района российскими БПЛА "Ланцет" нанесено пять ударов - попадание в неработающую АЗС. Без пострадавших - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, в результате атаки повреждено оборудование АЗС и гражданский автомобиль, который находился неподалеку.

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