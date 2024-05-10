Россияне обстреляли Харьков, есть раненый

В Харькове ночью 10 мая во время воздушной тревоги в регионе прозвучали взрывы из-за вражеской атаки по городу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова и начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, передает УНН.

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В мэрии уточнили, что вражеский дар пришелся по району жилой застройки.

"Есть информация о пожарах в частных жилых домах", - рассказал Терехов.

В ОВА добавили, что по предварительным данным, в результате удара по Харькову поврежден частный дом, один человек ранен.

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