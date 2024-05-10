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Окупанти поцілили по Нікополю ударними дронами

Окупанти поцілили по Нікополю ударними дронами

Київ • УНН

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Російські війська атакували Нікополь за допомогою ударних безпілотників, пошкодивши будівлі та автомобіль, але обійшлося без жертв.

У ніч на 10 травня російська армія поцілила по Нікополю ударними дронами різних типів. Зайнялося авто, пошкоджені будівлі двох приватних підприємств та магазин. Загиблих і поранених немає. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що по Нікополю ворог вдарив п'ятьма безпілотниками.

Зайнялося авто, пожежу рятувальники загасили. Пошкоджені будівлі двох приватних підприємств та магазин. Загиблих і постраждалих немає.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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