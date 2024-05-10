Окупанти поцілили по Нікополю ударними дронами
Київ • УНН
Російські війська атакували Нікополь за допомогою ударних безпілотників, пошкодивши будівлі та автомобіль, але обійшлося без жертв.
У ніч на 10 травня російська армія поцілила по Нікополю ударними дронами різних типів. Зайнялося авто, пошкоджені будівлі двох приватних підприємств та магазин. Загиблих і поранених немає. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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Зазначається, що по Нікополю ворог вдарив п'ятьма безпілотниками.
Зайнялося авто, пожежу рятувальники загасили. Пошкоджені будівлі двох приватних підприємств та магазин. Загиблих і постраждалих немає.
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