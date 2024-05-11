Вражеские беспилотники-камикадзе повредили дома и инфраструктуру на Днепропетровщине

На Днепропетровщине вчера вражеские дроны-камикадзе совершили серию атак, в результате чего два частных дома и один инфраструктурный объект повреждены. Пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Вчера враг до позднего вечера обстреливал дронами-камикадзе Никополь Днепропетровской области, атаковав еще 4 раза.

В результате данных атак, повреждены 2 частных дома и инфраструктурный объект.

К счастью, погибших или пострадавших нет.

Строительство магистрального водопровода в Никополе: готовность 90%, но обстрелы задерживают завершение