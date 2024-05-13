На Київщині зафіксовано ворожі безпілотники, працює ППО
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони в Київській області переслідують ворожі безпілотники, а мешканцям рекомендують сховатися в укриттях до завершення повітряного нальоту.
У Київській області сили ППО працюють по ворожих безпілотниках, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Подбайте про власну безпеку. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах попередили про рух безпілотників у низці областей13.05.24, 22:06 • 80191 перегляд