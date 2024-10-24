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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев подвергся 14-й воздушной атаке рф с начала октября: все из около 10 дронов обезврежены

Киев подвергся 14-й воздушной атаке рф с начала октября: все из около 10 дронов обезврежены

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 05:19  •  9413 просмотра

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Российские войска совершили очередную атаку на Киев беспилотниками. Воздушная тревога продолжалась почти 6 часов, все грозящие столице вражеские дроны были обезврежены силами ПВО.

Российские войска совершили очередную атаку на Киев, используя беспилотники. Воздушная тревога продолжалась почти 6 часов. Все вражеские дроны, угрожавшие столице, были обезврежены силами ПВО. Об этом сообщили в КГВА в четверг, пишет УНН.

Детали

«14 воздушная атака российских вооруженных сил на Киев с начала октября! Уже привычно для поражения мирного гражданского города враг применил БпЛА. Место запуска дронов - курская область, а на столицу беспилотники заходили преимущественно с северного и северо-восточного направления. Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась трижды и суммарно длилась почти 6 часов. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около десятка российских дронов. Все вражеские БпЛА, которые угрожали столице, были обезврежены. (Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы). Информация о разрушениях или пострадавших не поступала», - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Как отмечается, на эту минуту в Киевской области ведется боевая работа против остальных БпЛА врага. «Поэтому не исключено объявление воздушной тревоги в Киеве. Поэтому настоятельно прошу прислушиваться к сигналам оповещения и в случае опасности пользоваться укрытиями», - указали в КГВА.

На Киевщине зафиксированы вражеские беспилотники, работает ПВО23 октября 2024, 19:35 • 18346 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
serhii-popkoСергей Попко
kievКиев