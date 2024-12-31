У Києві через ракетну атаку рф впали уламки в одному з районів: що відомо

Через ракетний удар російських військ у Дарницькому районі Києва зафіксовано падіння уламків, пожежі та руйнувань немає, інформація про постраждалих відсутня, повідомили у вівторок у КМВА у Telegram, пише УНН.

Внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі столиці. За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих не надходило. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях! - вказав начальник КМВА Сергій Попко.

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