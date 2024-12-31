В Киеве из-за ракетной атаки рф упали обломки в одном из районов: что известно

Из-за ракетного удара российских войск в Дарницком районе Киева зафиксировано падение обломков, пожара и разрушений нет, информация о пострадавших отсутствует, сообщили во вторник в КГВА в Telegram, пишет УНН.

В результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. По информации, которая проверяется, обломки упали на кровлю частного здания. Пожар и разрушения отсутствуют. Информации о пострадавших не поступало. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях! - указал начальник КГВА Сергей Попко.

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