У Києві впали уламки ворожих дронів: одному постраждалому медики надали допомогу на місці
Київ • УНН
Внаслідок атаки БпЛА у Києві уламки впали на відкриту територію в Дніпровському районі. У Голосіївському районі пошкоджено оздоблення стін та вибито вікна в житловому будинку. Також у Соломʼянському районі зайнялася пожежа, є один постражалий.
У Києві внаслідок атаки ворожих БпЛА уламки впали на відкриту територію. Водночас у Голосіївському районі в багатоквартирному житловому будинку частково пошкоджено оздоблення стін і вибито вікна. Про це повідомляє Начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
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У столиці України через атаки ударних безпілотників сталося падіння уламків у Дніпровському районі. Попередньо, вони приземлилися на відкритій території. Пожежі не виявлено, а інформації про можливі руйнування чи потерпілих на цей момент не надходило.
У Голосіївському районі зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін у багатоквартирному житловому будинку, а також вибиті вікна. Однак серйозних руйнувань і загорянь не сталося. На щастя, постраждалих також не виявлено.
Крім того, у Соломʼянському районі сталося загоряння покрівлі приватного житлового будинку. Нині пожежу локалізували, а постраждалому медики надали допомогу на місці.
У Києві оголошено повітряну тривогу через наближення ударного БпЛА20.10.24, 02:27 • 48889 переглядiв